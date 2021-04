Venuti: «È giusto che Vlahovic insegua i propri sogni. Su Iachini...»

Lorenzo Venuti ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Radio Toscana: le parole del giocatore della Fiorentina

Lorenzo Venuti ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Radio Toscana: le parole del giocatore della Fiorentina raccolte da Violanews.com.

FIORENTINA – «Per me che sono nato vicino a Firenze è un insieme di emozioni che sento dentro di me e sulla pelle. Quando ho fatto l’esordio al Franchi contro il Napoli, nel momento in cui lo speaker annunciò il mio nome e tutto lo stadio in coro disse il mio cognome, ad oggi ancora faccio fatica a descrivere a parole cosa ho provato: è stato il raggiungimento di un sogno. Da piccolo guardavo la Fiorentina in televisione».

RETROCESSIONE – «Il desiderio di salvarsi è altissimo. La paura deve essere una spinta positiva, perchè se non hai un po’ di paura di qualcosa non hai neanche il coraggio di affrontarlo e per raggiungere l’obiettivo salvezza ci vuole coraggio. Tutti sappiamo dove vogliamo arrivare e stiamo lavorando, come da tutto l’anno, per raggiungerla il primo possibile».

PRANDELLI – «Il fatto quasi nessuno lo abbia salutato attraverso i social lascia un po’ il tempo che trova: il suo addio stata una doccia fredda per tutti, non ce lo aspettavamo, siamo rimasti un po’ spiazzati e la reazione della squadra è stata quella di compattarsi, perché abbiamo capito che qualcosa non andava e c’era da dare di più. Prandelli mi ha fatto giocare con continuità, che è quello che serve per un ragazzo che vuole crescere, quindi posso solo ringraziarlo».

VLAHOVIC – «È migliorato tanto, parlano i numeri per lui. Ognuno ha degli obiettivi personali, dei traguardi da raggiungere e tante volte i calciatori fanno scelte in base a questo. Io mi auguro con tutto il cuore che Dusan possa rimanere, ma allo stesso tempo vi dico che è giusto che un calciatore insegua i propri sogni e faccia quello che si senta di fare per il bene suo e degli altri. Dusan è un professionista esemplare, il classico che non molla mai, si allena anche fuori dagli allenamenti e quello che si vede in campo non è altro che il risultato di tutto l’impegno che ci sta mettendo».

IACHINI – «La sua forza è preparare nei minimi dettagli ogni situazione e limitare i pregi degli avversari. Purtroppo le cose non vanno sempre come vorresti, altrimenti saremmo campioni d’Italia tutti gli anni, però lui prepara».

JUVE-FIORENTINA – «Quell’immagine dove ci sono io che esulto e Cristiano Ronaldo col volto un po’ mesto mi rende molto orgoglioso, perché penso che molti fiorentini ci si possano immedesimare».