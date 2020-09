Lo Spezia ha definito l’acquisto di Daniele Verde dall’AEK Atene: formula e cifre dell’operazione. I dettagli

Lo Spezia ha definito l’acquisto di Daniele Verde dall’AEK Atene. L’ex esterno della Roma si trasferirà in prestito con diritto di riscatto per 3,5 milioni di euro.

Come riportato da gazzetta.it, il calciatore arriverà in Liguria nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.