Veretout Milan: il profilo ideale per Giampaolo

Tra i nomi per rinforzare il Milan di Giampaolo, c’è Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina ha tante qualità

Giampaolo richiede alle sue mezz’ali tanta tecnica quanto atletismo, devono essere in grado di giocare sia internamente che esternamente. Non è quindi un caso che Jordan Veretout sia uno degli obiettivi del suo nuovo Milan, in quanto possiede sia qualità che quantità.

Nel corso dell’ultima stagione, il francese ha dimostrato di sapere fare bene anche davanti alla difesa. Giampaolo potrebbe quindi sfruttare il suo senso della posizione in tanti modi.