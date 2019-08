Il neo centrocampista dell’Hellas Verona, Sofyan Amrabat, è arrivato in città per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto

Come testimoniato da Gianluca Di Marzio, l’Hellas Verona accoglie il nuovo acquisto Sofyan Amrabat. Il centrocampista classe ’96 del Bruges è arrivato quest’oggi in città per svolgere le visite mediche e per firmare il nuovo contratto con i gialloblù.

L’affare tra i due club si è concluso sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni.