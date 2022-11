Verona, Bocchetti: «Mano netto e niente VAR: siamo basiti»

Salvatore Bocchetti, allenatore del Verona, ha parlato dopo il match contro la Juventus: le dichiarazioni del tecnico

Salvatore Bocchetti ha parlato a Dazn dopo Verona e Juve. Di seguito le sue parole

MIGLIORAMENTI – «Io ci credo, continuo a crederci perchè oggi l’hanno dimostrato. Hanno dato tutto e abbiamo messo in difficoltà una delle migliori squadre d’Italia. I ragazzi ci credono ma non meritiamo questa posizione in classifica. Ce la metteremo tutta per cambiarla».

EPISODI – «A me non piace parlare degli arbitri. Ma quando ci sono degli episodi tra l’altra partita e questa… questa sera c’è un fallo di mano netto che il VAR non ha visto, siamo basiti. Purtroppo ci stanno danneggiando. A mio avviso questo è rigore. Il braccio così aperto… mi sembra una follia non dare un rigore del genere».

