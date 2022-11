Verona, riflessioni in corso su Bocchetti

Il Verona contro lo Spezia perde la sua decima partita consecutiva e Bocchetti ora rischia davvero tanto, ma non è il solo

Il presidente Setti in conferenza stampa è stato molto chiaro e tutti sono in discussione. La sosta arriva nel momento giusto per riflettere e per darsi delle risposte. Provare ad andare avanti così con la volontà di cambiare rotta oppure fare un profondo restyling anche in vista del mercato invernale. Il Verona ora è davanti a un bivio.