Verona, c’è un interrogativo in mezzo al campo: il futuro di Bessa

Verona, c’è un interrogativo in mezzo al campo ad un giorno dal via al ritiro estivo dei gialloblu: il futuro di Bessa

Un punto di domanda aleggia sul nuovo Verona. Proprio lì, in mezzo al campo. Dove di solito svaria Daniel Bessa, tra mediana e trequarti. Il giocatore è tra i più stimati da parte del tecnico Juric e, almeno nelle sue gerarchie, parte decisamente in alto.

E, per partire, Bessa partirà domani insieme ai compagni alla volta del ritiro di San Martino di Castrozza. Ma senza la certezza di restare in gialloblù. La dirigenza scaligera, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe infatti intenzionata a vagliare le proposte per il giocatore. Con buona pace di Juric.