Verona, Di Francesco: «Sto conoscendo i giocatori. Silvestri...»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Verona, ha parlato al termine della prima amichevole vinta contro la Top 22 Calcio Veronese. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

RITIRO VERONA – «Ho provato anch’io a conoscere i miei giocatori, in una partita più vera. Ho avuto tante indicazioni: tante cose da migliorare, ma anche cose positive. Dovevamo essere più determinati, abbiamo concretizzato poco sotto porta, ma per il resto ottime indicazioni. Abbiamo lavorato un bel po’ in queste settimane, è chance cambiato il metodo di lavoro per tanti ragazzi. Queste partite hanno un valore relativo, ma ho avuto indicazioni importanti. Sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi in questi giorni, c’è grande disponibilità e tanta voglia di riconquistare la palla, che è una cosa che a me piace molto. Lavorerò sulle cose che mi piacciono mantenendo le caratteristiche che ha questa squadra».

SCHEMA TATTICO – «Adesso stiamo provando i tre davanti, come potremo provare l’uno due. Sto cercando di dare un’identità, ma già il fatto di dare continuità al sistema di gioco ti permette di essere sempre aggressivo davanti».

FUTURO SILVESTRI – «Per quanto riguarda il mercato e Silvestri non dovete chiedere a me, è più una domanda per il direttore. Si è allenato sempre con grande applicazione, quindi vedremo cosa succederà».