VOTI STATS – Verona-Juve: Baroni coraggioso, Allegri cervellotico

Tutti i numeri e le statistiche sulla sfida di Serie A tra Hellas Verona e Juventus, terminata con il punteggio di 2-2

I giudizi oggi della carta stampata fanno un sacco di complimenti meritatissimi al Verona, autore di una prestazione impostata sul dinamismo e il coraggio. Mentre, ed è ovvio, le critiche nei confronti della Juventus sono fortissime, ancor più perché il pareggio del Bentegodi arriva dopo una sequenza di 3 gare con un solo punto. Guardando al merito dei numeri, gli Expected Goals dicono che le due squadre hanno raccolto di più di quanto seminato e che il risultato avrebbe potuto essere favorevole ai bianconeri: 0.58-1.39. Quel che è certo è che è stata una gara aperta, vivace, anche divertente nonostante i tanti errori di passaggio. E che, tra i due tecnici, vede un chiaro vincitore.

BARONI – La Gazzetta dello Sport sottolinea due aspetti. In primis: «Per come gioca, non merita la classifica che ha. Azzanna la Juve, quasi la stende. Viene punito nei momenti in cui prende respiro». Il voto conseguente è 7: «Piano strategico quasi perfetto. Chiede ai suoi di mettere pressione alla Juventus e i ragazzi eseguono, si fanno squadra e insieme colmano il divario tecnico, quasi l’annullano».

ALLEGRI – Il quotidiano milanese lo boccia con un inequivocabile 5 e la seguente motivazione: «Non c’è una traccia di gioco definita, non si capisce quale sia l’idea, ammesso che ce ne sia una. Procede per tentativi e per aggiustamenti. Si prende un punto immeritato». Altrettanto negativo è il giudizio de La Repubblica: «La Juve non sembra avere né capo né coda e i numerosi cambi in corso d’opera sembrano cervellotici».

I due giornali divergono in maniera significativa sul giudizio riguardante uno dei protagonisti della serata.

SZCZESNY – Per Repubblica è addirittura il migliore dei suoi con il 6,5: «Lo martellano soprattutto da lontano e gli tocca volare per fare almeno tre parate impegnative. Non efficientissimo sul gol di Noslin, che però tira molto forte e da molto vicino facendogli passare la palla sotto il corpo». Per Gazzetta l’uomo da salvare è Cambiaso e il polacco merita un 5,5: «Impossibile intercettare il tiro di Folorunsho, ma non esce bene dalla rete di Noslin: la botta è secca, però lui si fa trapassare dal pallone. Uno del suo livello doveva fare di più».

