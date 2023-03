Verona, le ultime Ngonge: ecco quando potrebbe tornare

Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Cyril Ngonge, attaccante dell’Hellas Verona, dopo l’infortunio

Arrivano novità in merito alle condizioni fisiche di Cyril Ngonge. L’attaccante dell’Hellas Verona è alle prese trauma distorsivo alla caviglia sinistra che non gli ha permesso di scendere in campo nell’ultima gara contro il Lecce.

Oggi sarà la giornata decisiva pe decidere in merito ad un’eventuale convocazione per la sfida al Monza, in programma domenica alle 15. Zazzaroni spera di poter recuperare il belga per la lotta salvezza.