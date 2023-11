Al Bentegodi, il match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024 tra Verona e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Bentegodi, Verona e Monza si affrontano nel match valido per l’undicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.

Verona-Monza 1-3: sintesi e moviola

1′ Iniziato il match

5′ Giropalla prolungato degli ospiti che cercano il varco giusto

8′ Palo di Marì! Il difensore controlla palla su calcio d’angolo, fa partire il tiro e centra il montante

22′ Problemi per Djuric che ha riportato un taglio alla mano, gialloblù in dieci uomini

26′ Cambio obbligato per Baroni, che deve togliere Dawidowicz per un problema muscolare

29′ Cross in mezzo per Gagliardini, il cui colpo di testa non entra per centimetri

30′ Fuori Dawidowicz, entra Hien al suo posto

31′ Traversa di Duda! Recupera palla sulla trequarti il Verona, calcia a giro il centrocampista che coglie il montante

41′ AVANTI IL MONZA! La sblocca Colombo su assist del solito Colpani. Perfetta azione di contropiede, il centravanti ex Milan viene imbeccato sulla corsa e scarica il destro sotto la traversa imprendibile per Montipò

45′ Tre minuti di recupero

45’+3 Finisce qui il primo tempo con i brianzoli in vantaggio

SECONDO TEMPO

46′ Dentro Hongla per Doig

46′ Iniziata la ripresa

47′ Occasione per Bonazzoli! Lazovic fa la sponda in area, Bonazzoli da pochi passi incredibilmente non trova la porta

54′ Djuric ci prova di testa sul cross di Lazovic, palla che sfila accanto al secondo palo.

63′ Terracciano ci prova dalla distanza, Di Gregorio salva.

73′ GOL MONZA! Prodezza di Colombo che si accentra e scarica con potenza sul secondo palo, doppietta per lui.

84′ GOL MONZA! Tris dei brianzoli con Caldirola, che stacca di testa su corner. Si tratta del primo gol su palla da fermo per la squadra di Palladino.

86′ GOL VERONA! I veneti accorciano le distanze con Folorunsho, che riceve dalla sinistra e conclude di prima: tocco della difesa brianzola che spiazza il portiere

90′ Ngonge prova una soluzione a sorpresa da fuori area e da posizione defilata. Pallonetto che finisce sopra la traversa.

90′ saranno 4 i minuti di recupero.

Migliore in campo: a fine partita

Verona-Monza 1-3: risultato e tabellino

Reti: 41′, 73′ Colombo, 84′ Caldirola, 86′ Folorunsho

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Lazovic; Bonazzoli, Djuric. All. Marco Baroni

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Vignato; Colpani, Colombo. All. Raffaele Palladino