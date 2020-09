Verona Roma, i convocati di Juric: out Benassi, Lazovic e Favilli

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma: out Benassi e Lazovic

Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro la Roma. Out per infortunio Magnani, Lazovic, Dawidowicz (lesione di primo grado al bicipite femorale destro) e Benassi (affaticamento). Indisponibile anche Favilli.