Le qualità di Pellegrini saranno fondamentali in Hellas Verona-Roma. La fase difensiva di Juric è difficile da scardinare

La fase difensiva dell’Hellas Verona è tra le prime del campionato. Juric si ispira a princìpi simili a quelli di Gasperini, con una forte predilizione per le marcature a uomo. Ma anche quando si abbassa, il Verona fa una densità centrale in mezzo che è molto difficile da scardinare.

Proprio per questo motivo, sarà molto importante la qualità di Lorenzo Pellegrini in zona di rifinitura. Non è facile segnare agli scaligeri, i giallorossi si affidano all’ex Sassuolo per creare le condizioni di rendersi pericolosi.