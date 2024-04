Verona Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Udinese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Udinese. Una salvezza da conquistare e punti pesantissimi in palio per le due formazioni. Gli scaligeri vogliono continuare nel momento positivo delle ultime settimane. Dall’altra parte l’ex Cioffi vuole un successo per i bianconeri per allontanarsi dalla zona rossa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò, Centonze, Dawidowicz, Magnani, Cabal, Duda, Serdar, Suslov, Folorunsho, Lazovic, Noslin. All. Baroni.

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Nehuen Perez, Bijol, Kristensen, Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara, Pereyra, Lucca. All. Cioffi.

Verona-Udinese, orario e dove vederla

Verona-Udinese gara delle ore 20:45 del sabato, che continuerà la trentatresima giornata della Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.