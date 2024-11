Verona, Zanetti alle prese con gli infortuni: aspetta il ritorno di un nazionale

Verona, in attesa della ripartenza del campionato contro l’Inter Paolo Zanetti aspetta i nazionali e teme per le condizioni di uno di loro: le ultime

Sabato pomeriggio, al rientro dalla sosta nazionali, scenderanno in campo Hellas Verona e Inter per la sfida delle ore 15:00 valevole per la 14ª giornata del campionato di Serie A. Se fra i nerazzurri le attenzioni sono rivolte maggiormente alle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu che ha sentito un riacutizzarsi del suo infortunio nel corso di Turchia Galles, la pausa nazionali potrebbe non fare sconti nemmeno agli scaligeri.

La squadra guidata da Paolo Zanetti è in ansia in attesa di scoprire come sta Ondrej Duda. Il centrocampista è uscito dal campo al 67′ per un’infortunio alla coscia destra nell’incontro valido per le qualificazioni alla Nations League tra la sua Slovacchia e la Svezia. Le prime impressioni non sono rassicuranti visto che Duda ha lasciato il campo con le mani sul volto. Le sue condizioni saranno comunque valutate nei prossimi giorni.