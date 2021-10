PSG, infortunio per Verratti: salterà anche la Nazionale

Il PSG perde Marco Verratti per infortunio dopo la botta subita contro il Marsiglia: non ci sarà con la Nazionale

Il Psg e la Nazionale perdono Marco Verratti per infortunio. Il centrocampista italiano si è infortunato durante la partita contro il Marsiglia per una botta all’anca.

I parigini hanno comunicato oggi che Verratti dovrà rimanere ai box per almeno 4 settimane, quindi non potrà partecipare alle gare di qualificazione al mondiale dell’Italia di Mancini, che il 12 novembre sfiderà la Svizzera in una partita decisiva per il girone di qualificazione.