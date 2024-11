Vieira Genoa, parla il tecnico: «Contento di essere qua. Balotelli? Ecco cosa deve fare per meritarsi la mia fiducia»

Vieira Genoa, ecco la presentazione del nuovo allenatore rossoblu dopo l’esonero di Gilardino: tra stimoli, motivazioni e anche Balotelli

Oggi è il Vieira Genoa day, e l’ex giocatore dell’Inter si è voluto presentare così in conferenza stampa.

STIMOLI E GILARDINO– «Quando ho sentito che c’era la possibilità di venire ad allenatore una grande società non si poteva dire di no. La volontà di lavorare e far bene c’è. Ho trovato un gruppo molto orgoglioso sul lavoro, ho visto un gruppo che ha voglia di far bene per la società. Non è facile perdere un allenatore che stava bene con i giocatori, aveva tanto rispetto in loro e questo non cambierà mai. Credo che Gilardino fosse un allenatore rispettato dai tifosi e giocatori. E’ stato un grande giocatore e non cambierà mai. Ora bisogna guardare avanti e vedere cosa fare per vincere le partite».

BALOTELLI – «L’aspettavo alla prima domanda. Il calcio italiano è cambiato tanto, ci sono giocatori differenti ma la Serie A è un campionato molto difficile da giocare. Non è facile vincere ma abbiamo la qualità per far bene. Mario lo conosco molto bene, è un giocatore e una persona che mi piace. Deve continuare a lavorare ed essere a disposizione della squadra aiutandola a far bene e vincere. E’ un giocatore importante ma deve continuare a lavorare»