Vigorito: «Avevo pensato ad Ibrahimovic al Benevento, Buffon docet»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla della suggestione Ibrahimovic al Benevento di qualche stagione fa: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Napoli, Oreste Vigorito (presidente del Benevento, ha parlato della suggestione Ibrahimovic di qualche stagione fa.

«Era il momento in cui, affascinato da Inzaghi, come lui anche Ibrahimovic poteva ricominciare o finire la carriera in quel modo. Buffon docet. Mi era stato detto che per il carattere di Ibrahimovic era meglio non fargli la richiesta e dunque ho deciso di piegarmi a chi lo conosce meglio di me».