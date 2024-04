Viktoria Plzen, Koubek: «Fiorentina squadra più forte, per farcela..»

Le parole di Miroslav Koubek, allenatore del Viktoria Plzen, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina

Miroslav Koubek, allenatore del Viktoria Plzen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina in Conference League.

FIORENTINA SQUADRA PIU’ FORTE – «Non si può dire di no. Ha una squadra molto forte e sta facendo bene in Italia, in Serie A, noi siamo una squadra del campionato ceco. Ma non sempre la squadra più forte vince. Tattica? C’entra poco la tattica in queste gare, ogni giocatore dovrà fare il massimo, anzi di più, dobbiamo iniziare a pressare su tutti i giocatori, anche sul portiere. Abbiamo studiato per tante ore la Fiorentina e abbiamo visto anche le partite contro Milan, Atalanta e Juventus. La Fiorentina è molto brava nel fare possesso palla. Contro la Juventus ha giocato un calcio molto europeo. Ha tanti giocatori forti, penso a Bonaventura, Mandragora, chi altri vi devo dire?».

FAVORITI PER LA CONFERENCE – «Sicuramente la Fiorentina è la migliore tra le squadre che abbiamo incontrato in Europa, però era ovvio che ai quarti di finale ci sarebbe capitata una grande squadra».

FAVORITI PER LA CONFERENCE – «Sicuramente la Fiorentina è la migliore tra le squadre che abbiamo incontrato in Europa, però era ovvio che ai quarti di finale ci sarebbe capitata una grande squadra».