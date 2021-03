Villar: «In Europa se sbagli vai a casa. A Roma sento fiducia»

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha commentato la vittoria ottenuta in Europa League contro lo Shakhtar: le sue parole

PRESTAZIONE – «Era una partita difficile, l’abbiamo preparata bene. Se sbagli vai a casa, non puoi permetterti nemmeno un piccolo errore come è successo ad esempio con il Milan o con altre squadre».

FIDUCIA – «Sul campo si vede che sono un giocatore diverso rispetto a quando sono arrivato, mi hanno dato fiducia per poter crescere. I giovani hanno bisogno di continuità. Mi manca ancora tanto, non sono arrivato al massimo delle mie potenzialità. È diverso giocare senza Jordan, ma non ho difficoltà a stare in entrambe le posizioni. Non è un problema per me, penso si sia visto».