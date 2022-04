Villarreal Bayern, Parejo: «Insoddisfatto, la vittoria poteva essere più larga»

Il centrocampista del Villarreal Parejo non è soddisfatto dopo la vittoria contro il Bayern Monaco

Dani Parejo, centrocampista del Villarreal, non si è detto soddisfatto per la vittoria per 1-0 contro il Bayern Monaco in Champions League.

LE PAROLE – «Se devo essere sincero siamo molto soddisfatti di come è andata la partita e anche del gioco espresso, ma non del risultato. Ovviamente vincere era importante ma siamo un po’ insoddisfatti perché la vittoria poteva essere più larga. La squadra ha interpretato perfettamente la partita dal 1′ al 95′ e ha saputo soffrire senza subire occasioni da gol. Abbiamo battuto una delle squadri più forti del mondo, siamo stati molto superiori ma il risultato non rispecchia la nostra superiorità. Adesso concentriamoci sul ritorno in Germania, sarà difficile».