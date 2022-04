Il Villarreal sorprende ancora: dopo la Juve steso anche il Bayern. Il sottomarino giallo di Emery si prende un altro scalpo

Il Villarreal di Emery sorprende ancora: dopo aver eliminato la Juventus dagli ottavi di Champions, gli spagnoli si aggiudicano pure il primo round dei quarti contro il Bayern Monaco.

In casa decide la rete di Danjuma dopo appena 8 minuti. A inizio secondo tempo anche il palo di Moreno che avrebbe potuto arrotondare ulteriormente il risultato di una partita fatta comunque dal Bayern. È la prima volta che i tedeschi non trovano il gol in questa stagione.