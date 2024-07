La DELUSIONE di Vinicius Junior dopo la Copa America: «Tempo di RIFLETTERE. Chiedo scusa»

Le parole di Vinicius Junior dopo l’eliminazione del suo Brasile dalla Copa America. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante del Real Madrid

Il giocatore del Real Madrid Vinicius Junior, ha commentato così l’eliminazione dalla Copa America.

«La Copa America è finita ed è tempo di riflettere, di sapere come affrontare la sconfitta. Il sentimento di frustrazione risorge. Ancora una volta è accaduto ai rigori. Ho ricevuto due cartellini gialli evitabili e mi scuso per aver visto di nuovo l’eliminazione da fuori, ma questa volta è colpa mia. So ascoltare le critiche e quelle più dure, credetemi, vengono da dentro. Il mio percorso con la Nazionale, per fortuna, è appena iniziato. Insieme ai miei compagni avrò l’opportunità di riportare la nostra squadra al posto che merita. Torneremo al top»