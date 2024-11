Florentino Perez polemico: «Meritava Vinicius il Pallone d'Oro. Il sistema di voto prevedeva che...»

Florentino Perez contro la UEFA per l’assegnazione del Pallone d’Oro: difendendo a mani basse l’attaccante del Real Madrid Vinicius Junior

All’assemblea dei soci odierna del Real Madrid, Florentino Perez ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul Pallone d’Oro: alimentando le polemiche sulla mancata vincita di Vinicius Junior.

LE PAROLE – «I lettori di L’Equipe davano Vinícius come favorito. Sorprende che il comunicato della UEFA affermi che il sistema di votazione fosse rimasto invariato. Hanno cambiato il sistema di votazione. Sorprende che, essendo il calcio uno sport globale, ci siano paesi in cui giornalisti con meno di un milione di abitanti possano votare adesso. Rodri è un grandissimo calciatore. Ha tutta la nostra stima, ma vi racconterò una cosa. Tuttosport ha scritto: ‘Il Pallone d’Oro doveva essere per il Real Madrid. Quest’anno hanno premiato Rodri per le sue prestazioni della scorsa stagione’. Lui merita il Pallone d’Oro, ma non quest’anno. Lo meritava l’anno scorso, quando ha vinto il triplete con il Manchester City»