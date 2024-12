Vinicius vince il The Best FIFA Men’s Player: «Hanno provato a screditarmi, ma sono il migliore al Mondo!»

Le parole di Vinicius Jr. dopo la vittoria del The Best FIFA Men’s Player, premio della FIFA al miglior giocatore della stagione: le sue parole

Ieri sera a Doha Vinicius Jr. ha vinto il The Best FIFA Men’s Player, il premio individuale della FIFA per il miglior calciatore della stagione, secondo per prestigio dietro al Pallone d’Oro. Un premio che, pur meritatissimo, sa di risarcimento proprio per la mancata vittoria del premio di France Football, visto da Real Madrid e calciatore come un affronto dopo l’assegnazione a Rodri. Su Instagram il calciatore brasiliano ha commentato così la vittoria.

«VENI, VIDI, VICI. Oggi scrivo a quel ragazzo che ha visto tanti idoli sollevare questo trofeo… è arrivata la sua ora. O meglio, è arrivata la mia ora. È il momento di dire… sì, sono il miglior giocatore del mondo e ho lottato duramente per questo.

Hanno provato e cercano ancora di screditarmi, di sminuirmi. Nessuno mi dirà per chi dovrei lottare, come dovrei comportarmi. Quando ero a São Gonçalo, il sistema non si preoccupava di me e ne sono stato quasi inghiottito. Ho vinto per me, per la mia famiglia, trovando tanto supporto lungo il percorso: Flamengo, Real Madrid, Nazionale brasiliana, centinaia di compagni di squadra nel corso degli anni… le persone che mi accompagnano quotidianamente, coloro che mi ammirano. Sono IL MIGLIOR GIOCATORE DEL MONDO».