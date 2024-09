Viti: «Abbiamo iniziato bene il campionato. Empoli in EUROPA? Io penso che l'obiettivo sia...»

Le parole del giocatore dell’Empoli Mattia Viti dopo il pareggio conquistato contro il Bologna. Europa? Ecco le dichiarazioni

Viti, ai microfoni di DAZN, ha voluto parlare del pareggio conquistato dall’Empoli contro il Bologna.

«È un inizio con il botto e sinceramente devo dire che ce lo meritiamo, perché con l’impegno e la determinazione, sia in settimana e poi in partita, stiamo facendo grandi cose. Penso si veda da fuori che stiamo mettendo dentro tutto, se sbagliamo ci riprendiamo e la chiave di tutto questo sta nel gruppo. Europa? È presto per dirlo, siamo soltanto alla terza partita e non vorrei sbilanciarmi adesso così tanto. Il nostro obiettivo in questo momento è quello di continuare così, di fare le prestazioni e con quelle arrivano i risultati»