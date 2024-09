Vives ESALTA il Torino: «Con Vanoli NON ci sono LIMITI, l’Europa è alla PORTATA»

Le parole di Giuseppe Vives, ex centrocampista del Torino, sugli obiettivi della squadra granata

Giuseppe Vives, ex centrocampista del Torinom ha parlato a Tuttosport dell’impatto di Paolo Vanoli.

VANOLI – « Mi ha colpito molto il lavoro di Vanoli. Ha creato un Toro che sa quello che fa in campo con un gioco offensivo e il suo modulo esalta le capacità dei centrocampisti che sembrano rinati».

CENTROCAMPO – «Loro due più Linetty formano una delle mediane più forti della Serie A. Il serbo è tornato a brillare e il polacco fa un lavoro oscuro determinante. Senza dimenticare un jolly prezioso come Tameze”. Ricci ha anche giocato, e molto bene, in azzurro: “Samuele ha grandi qualità, questo era noto da tempo: adesso le sta mostrando con continuità. Anche in Nazionale ha fatto grandi cose. Deve mantenere questi step di rendimento per diventare un top. Ne ha di sicuro tutte le capacità».

OBIETTIVO – «Europa. Ne sono convinto: i granata saranno la sorpresa della campionato. Giocano bene e possono beneficiare del vantaggio di non fare le Coppe che alla lunga costerà 4-5 punti alle concorrenti».