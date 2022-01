ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic: «La Juve è immortale. Vogliamo essere i migliori». Le dichiarazioni dell’attaccante serbo

Ai microfoni di JTV, Dusan Vlahovic ha parlato da neo giocatore della Juve.

JUVE – «Sono davvero contento e orgoglioso di far parte di questa società. Darò tutto per ottenere tutti i nostri traguardi. La Juventus rappresenta l’orgoglio, la tradizione, la famiglia. Vorrei dire una cosa immortale: è sempre lì fino all’ultimo, non molla mai. Queste sono le cose che mi sono venute in mente ora».

OBIETTIVI – «Ogni obiettivo della squadra va messo al primo posto. Sono a disposizione del mister e dei miei compagni: cercherò di aiutarli il più possibile. Vogliamo sempre di più, essere i migliori e dobbiamo ottenerlo in futuro»

COMPLEANNO – «Oggi è una giornata meravigliosa, speciale per me. E’ uno dei compleanni più felici vissuti fino a ora. Vorrei continuare su questa strada e rendere orgogliosa questa società. Non molleremo mai e lotteremo fino alla fine per i nostri traguardi»