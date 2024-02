Vlahovic Juve, Kovacevic: «Dusan è sempre stato un grande bomber, ora è in forma»

Attaccante serbo della Juventus d’inizio millennio, Darko Kovacevic commenta per La Gazzetta dello Sport la doppietta del connazionale Dusan Vlahovic nell’ultima giornata di Serie A.

VLAHOVIC SORPRENDE – «No, perché Dusan è questo. É – ed è sempre stato – un grandissimo bomber, aveva soltanto bisogno di ritrovare la forma migliore. Il suo talento non è è mai stato in discussione. Parliamo di un centravanti giovane, ma completo. Semplicemente, da gennaio sta attraversando uno stato di forma spettacolare e i tanti gol realizzati sono la naturale conseguenza. Sono convinto e spero che questo sia soltanto l’inizio: Vlahovic è fortissimo e nei prossimi anni segnerà tantissimo per la Juventus».

NEL 2024 PIU’ GOL DI HAALAND – «Resto convinto che Dusan possa diventare uno dei migliori centravanti del mondo. Sì, proprio come Haaland».