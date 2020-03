Vlahovic: «Juve? Partita importante, i tifosi della Fiorentina meritano gioie»

Dusan Vlahovic ha parlato dell’importanza della sfida fra Fiorentina e Juventus per la città di Firenze e il popolo viola

Dusan Vlahovic nel corso di una diretta Instagram ha sottolineato l’importanza delle partite contro la Juventus per la tifoseria della Fiorentina.

«Partita più importante? Contro la Juve ho giocato solo una volta a Torino. Siccome sono cresciuto con l’idea del derby di Belgrado, per ora dico Partizan-Stella Rossa. Anche perché quando giocavo io lottavano per lo Scudetto. Però so benissimo quanto è importante a Firenze la partita contro la Juve e spero di dare delle gioie ai tifosi viola perché se le meritano».