Juve Vlahovic, la chiave potrebbe arrivare da... Scamacca

Vlahovic Juve, nuovo spiraglio: girare Scamacca alla Fiorentina. Così i bianconeri potrebbero abbattere la richiesta viola

La Juventus sta studiando a tavolino la possibilità di arrivare a Vlahovic. Il serbo, ambito sul mercato non solo in Italia ma anche all’estero, potrebbe aver espresso la sua volontà di restare in Serie A.

I bianconeri avrebbero in Scamacca la chiave per arrivare al talento serbo. Cherubini sta lavorando con il Sassuolo per prelevare l’attaccante classe ’99, per poi girarlo alla Fiorentina per arrivare a Dusan. A riferirlo il Corriere Fiorentino.

