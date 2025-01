Vogliacco Parma: «Ci sarà da lottare, ma sono felicissimo di essere in questo club»

Le parole di Alessandro Vogliacco da nuovo difensore del Parma: arriva dal Genoa in prestito con diritto di riscatto

Alessandro Vogliacco è un nuovo calciatore del Parma: concluso il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Di seguito le sue prime parole da calciatore dei Ducali sui canali ufficiali del club.

«Felicissimo di far parte di una società così importante, giocare per un Club con così tanta storia mi riempie d’orgoglio. Ho una voglia pazzesca di scendere in campo con i miei compagni per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono consapevole che ci sarà da lottare, ma nel calcio, come nella vita, sono convinto che questo sia un elemento indispensabile per chi vuole ottenere gioie e soddisfazioni».