Volata Champions: tutto nella mani di Milan e Napoli, Juve appesa a un filo. I possibili scenari

Milan, Napoli e Juventus si giocano l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima giornata di Serie A: tutti i possibili scenari

Con lo scudetto già assegnato all’Inter e tutte le retrocessioni già matematiche, con Crotone, Parma e Benevento in Serie B, l’ultima giornata di campionato vedrà nella corsa agli ultimi due posti Champions il suo piatto principale. Milan, Napoli e Juventus si giocano l’Europa che conta con rossoneri e azzurri in vantaggio sui bianconeri e che avranno tutto nelle loro mani contro Atalanta e Verona. La squadra di Pirlo, invece, è appesa a un filo con la sola vittoria contro il Bologna che potrebbe non bastare. Ecco tutti i possibili i scenari squadra per squadra.

MILAN – Al Gewiss Stadium, il Milan si trova nella particolare condizione che in caso di vittoria li vedrebbe terminare il campionato al secondo posto, se dovesse invece arrivare la sconfitta i rossoneri potrebbero addirittura chiudere quinti e senza Champions. Se in casa dell’Atalanta dovesse arrivare un pareggio, la squadra di Pioli dovrebbe sperare nella non vittoria di una tra Napoli e Juventus. Ma il Milan potrebbe raggiungere la massima competizione europea anche in caso di k.o. in terra bergamasca, ovvero se anche azzurri e bianconeri dovessero perdere.

NAPOLI – La squadra di Gattuso va in Champions se batte il Verona, ma anche pareggiando con una sconfitta del Milan o una non vittoria della Juventus. Gli azzurri, così come i rossoneri, possono raggiungere l’Europa che conta anche in caso di successo del Verona con la prerogativa che i bianconeri perdano dato che, a parità di punti tra tutte e tre le squadre, sarebbe quella Pirlo la squadra a restare fuori a causa della differenza reti negli scontri diretti.

JUVENTUS – Per i bianconeri il discorso è chiaro: l’unico scenario a disposizione è la vittoria in casa del Bologna con la speranza che una tra Napoli e Milan non conquisti i tre punti.