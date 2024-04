Torino, salgono gli incassi al botteghino: i ricavi dallo stadio nel '23

Il Torino sorride grazie ai ricavi dallo Stadio, aumentano gli incassi al botteghino, ecco l’analisi dei dati sul bilancio granata nel 2023

La recente pandemia da Covid19, con le relative misure di contingentamento, ha colpito e non poco l’economia delle squadre italiane. L’assenza dei tifosi nello stadio – al di là dell’apporto emotivo – ha pesato e non poco nelle casse dei club italiani, portando (non appena conclusa l’emergenza sanitaria), tutte le principali società coniare escamotage per riportare il proprio pubblico tra le tribune di ‘casa’. Non fa eccezione il Torino.

I granata hanno cercato in ogni modo nell’ultimo periodo di popolare i seggiolini dello Stadio Olimpico Grande Torino e il risultato ha tenuto fede alle aspettative. Come si può infatti facilmente notare dal documento diramato dai piemontesi circa il serrato al 31 dicembre 2023 la scuderia di Urbano Cairo ha racimolato ben 6,179 milioni di euro dall’impianto sportivo di Via Filadelfia 96. Sommando, vale a dire, il ricavato di ogni singolo biglietto e dagli abbonamenti. Parliamo di una cifra superiore di 1 milione a 700 mila rispetto a quella dell’anno precedente (nel 2022 l’incasso si attestò a quota 4,479 milioni):

Ma attenzione, perchè le notizie positive sotto questo particolare aspetto, non finiscono qui. E’ infatti verosimile aspettarsi che nel 2024 gli importi menzionati possano continuare a crescere. Nei primi mesi dell’anno corrente difatti, Duvan Zapata e compagni hanno visto intorno a sé uno Stadio quasi sempre gremito (l’ultimo derby con la Juventus e la recente gara col Frosinone docet).

Insomma, un trend positivo che avvicina il Torino ai risultati conseguiti dalle squadre più nobili del campionato. Molte delle quali possono vantare arene ben più capienti del Grande Torino (non proprio una cattedrale tanto per intenderci). Un risultato figlio della spinta emotiva originata dalla rincorsa europea dei ragazzi di Juric e – inutile negarlo – del prodigioso lavoro di Luca Innocenti. Le molteplici promozioni e o iniziative dispiegate in campo dal nuovo Revenue Stadio (manager scuola Inter) hanno dato i loro frutti.