Voti Atalanta Milan, i migliori del Diavolo: Gabbia è un commercialista che fa il marine, Thiaw chiude tutto, Maignan evita il 3-1 ma non piace a tutti

Voti Atalanta Milan, i migliori della sfida in casa rossonera: Gabbia è un commercialista che fa il marine, Thiaw chiude tutto, Maignan…

C’è qualcosa che funziona nel Milan che lascia 3 punti a Bergamo e vede la sua classifica allungarsi pericolosamente? Chi sono stati i migliori in campo contro l’Atalanta? Ecco 3 uomini diversi, ognuno scelto da una testata.



GABBIA – voto 6,5. É il Corriere della Sera ad eleggerlo tra coloro che si sono salvati. Il giudizio è il seguente: «Fuori dal campo puoi scambiarlo per il commercialista del piano di sotto. In campo, a volte, sembra un marines: coltello fra i denti e agonismo da vendere. Sempre più imprescindibile».



THIAW – voto 6,5. Il Corriere dello Sport considera un po’ di giocatori accomunabili con questo voto. Per il tedesco la motivazione è questa: «Lascia passare poco o nulla, respinge gli assalti fino ai minuti finali, quando la Dea arriva da tutte le parti».



MAIGNAN – voto 7. La Gazzetta dello Sport ha un’idea completamente diversa rispetto agli altri quotidiani. Mentre il Corriere della Sera non va oltre il 6 e il Corriere dello Sport addirittura lo mette sotto l’insufficienza di mezzo voto, per la Rosea il giudizio è questo: «Para su Bellanova, poi dice di no a Pasalic e due volte a Lookman. Evita il 3-1 di Retegui. Con la pressione della Dea, imposta bene».