VOTI Como Bologna: Italiano si salva alla fine, ma non basta

Voti Como Bologna: i felsinei recuperano nel finale il momentaneo 2-0 dei comaschi. La valutazione

I cambi hanno rianimato il Bologna, che è riuscito nel finale di gara a rimontare un doppio svantaggio con il Como. Un punto che muove la classifica, ma che preoccupa in ottica Champions per la lunga lista degli insufficienti in squadra. Ecco i giudizi de La Gazzetta dello Sport.

POSCH – voto 5: «Ha Fadera ed è un impegno costante e pieno di problemi».

CASALE – voto 5: «L’autogol ma almeno un doppio salvataggio su Cutrone: l’approccio sbagliato indirizza la gara».

MIRANDA – voto 5,5: «É lui a venir mangiato da Cutrone nel 2-0: domanda, e gli altri dov’erano? Quando sale sa ferire».

AEBISCHER – voto 5: «Cerca di stanare Sergi Roberto: gara persa».

FABBIAN – voto 5,5: «Un’occasione: girata in area e tiro moscio. Eh, no».

FREULER – voto 5,5: «Stanco e spesso in rincorsa anche perché le mezzali lasciano venti metri da coprire».

ORSOLINI – voto 5,5: «Nel primo tempo di nulla, l’unico a darsi una mossa».

DALLINGA – voto 4,5: «Ancora spaesato. Ancora tenero. Ancora acerbo. Ma Italiano è convinto che arriverà».