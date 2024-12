Voti Inter Como: Lautaro preoccupa, Sommer garanzia

I nerazzurri superano l’ostacolo comasco grazie a Carlos Augusto e Thuram nel finale di partita

L’Inter vince prima di Natale, il 2-0 sul Como consente di restare terza ma con una gara da recuperare potrebbe essere appaiata in testa all’Atalanta. Quanto alla neopromossa, la prestazione è stata positiva. Ecco alcuni dei voti più significativi della gara secondo i due principali quotidiani italiani.

LAUTARO – L’argentino prende 5 all’unanimità. La Gazzetta dello Sport lo considera il peggiore dei suoi: «Niente da fare. Un passo indietro anche dal punto di vista atletico ed è la nota più preoccupante, in vista della Supercoppa». Il Corriere della Sera lo vede così: «A digiuno da 50 giorni, il Toro sembra scarico. Festeggia con un sorriso amaro le 300 partite dell’Inter».

SOMMER – C’è voluto anche il suo contributo per vincere la gara, come attesta il 6,5 comune. Gazzetta: «Un’altra notte con la porta inviolata. E stavolta ci mette del suo, perché l’intervento su Nico Paz nel secondo tempo è tutt’altro che banale». Corriere: «Decisivo nel secondo tempo sul tiro quasi a colpo sicuro di Nico Paz».

NICO PAZ – Il migliore dei suoi per la Gazzetta con il 6,5: «Di lui si sa già tanto. Si può aggiungere che non sente l’impatto col grande stadio. E per poco non manda di traverso le feste all’Inter». Stesso voto per il Corriere: «Più spada che fioretto e due tiri contro Sommer. Il secondo una vera occasione da gol».

SERGI ROBERTO – Un caso dove la valutazioni differiscono. Per la testata sportiva la sua prestazione è da 6,5: «La storia la porti in campo, altro che. Chiama su la squadra, detta i tempi, porta il pressing e vince i duelli. Finché ne ha, è uno dei migliori». Per il quotidiano politico mezzo voto in meno, che significa comunque sufficienza: «Il suo ritorno a tempo pieno porta molti benefici al Como in termini di qualità, forza e intelligenza tattica. Cala alla distanza (sostituito)»