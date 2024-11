Voti Inter-Venezia: Inzaghi rinuncia al turnover e soffre troppo. Di Francesco in o out? La squadra ha un’anima, ma la classifica piange

Tutti i voti ed i giudizi ai protagonisti della sfida tra Inter e Venezia, terminata con il punteggio di 1-0 per i nerazzurri. I dettagli

Una vittoria di misura, un finale thriller con l’annullamento da parte del Var del gol del pareggio del Venezia. Per l’Inter i 3 punti sono arrivati e consentono di presentarsi al big-match col Napoli in posizione di sorpasso, a -1, sebbene molte cose vadano riviste. Come giudicare la prestazione delle due squadre? Ecco i giudizi sugli allenatori da parte dei principali quotidiani sportivi.

INZAGHI – Per il Corriere della Sera merita il 6,5: «Rinuncia al turnover nonostante incombano Arsenal e Napoli: vince, ma che fatica». Meno generosa La Gazzetta dello Sport che non va oltre il 6: «Non un periodo semplice, tra infortuni e impegni ravvicinati. Sceglie di limitare il turnover e alla fine il risultato gli dà ragione. Però che sofferenza».

DI FRANCESCO – Giudizi opposti quelli relativi al mister del Venezia, la differenza è significativa. Nonostante la sconfitta, viene decisamente promosso dal quotidiano rosa che gli attribuisce un consolante 6,5: «Il Venezia ha un’anima. Lascia occasioni all’Inter come è logico, ma l’atteggiamento è sempre propositivo. E alla fine c’è pure qualche rimpianto». 5,5 invece per il quotidiano generalista, nonostante la motivazione faccia pensare a qualcosa in più: «Che rammarico: il Venezia tiene bene il campo, si illude ma la classifica resta da brividi».