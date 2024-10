Voti Italia-Belgio: tutta colpa di Pellegrini? C'è anche la partecipazione di Bastoni. Casteels non è Courtois e Debast ha un nome pesante...

Tutti i voti ed i giudizi della sfida tra Italia e Belgio, terminata con il punteggio di 2-2 dopo il doppio vantaggio degli azzurri

Il pareggio di Italia-Belgio ha un responsabile principale in Lorenzo Pellegrini. I voti de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera non hanno dubbi nell’indicare in lui la nota negativa della serata azzurra. Più articolata, invece, la disamina su cosa non abbia funzionato nella nazionale di Tedesco.

PELLEGRINI – Oscilla tra il 4 e il 4,5. La bocciatura peggiore arriva dal quotidiano sportivo: «Bastoni non lo aiuta, certo. Ma quell’intervento sul tendine di Theate è troppo istintivo e non necessario, in quel momento. E “ribalta” il senso della gara». Lo assolve leggermente di più il giornale generalista: «La palla di Bastoni è corta, ma l’entrata su Theate è scomposta: prima giallo e poi rosso con la Var, per giunta nel suo stadio. Peccato perché la prestazione era stata all’altezza. E l’assenza pesa».

CASTEELS – Per Gazzetta è il peggiore del Belgio, parere che il Corriere non ha dandogli persino la sufficienza. Il 5 è motivato così: «Non è Courtois, e si vede: soprattutto nell’incursione di Cambiaso e un po’ – respinta imperfetta – anche sul suo tiro che porta al 2-0».

DEBAST – Al Corriere non piace e si prende il 5, insieme a De Ketelaere. Ecco il giudizio sul difensore: «Di nome fa Zeno e ha sulla coscienza un po’ di chiusure in ritardo».