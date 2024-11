Voti Napoli-Atalanta, Conte ha 4 problemi seri. Il poker dei giocatori gravemente insufficienti, ecco chi sono

Tutti i voti ed i giudizi sulla sfida di Serie A tra Napoli ed Atalanta, terminata con il punteggi di 3-0 per i nerazzurri. I dettagli

Lo 0-3 incassato al Maradona ha indotto Antonio Conte a fare una valutazione più generale sul rapporto di forze tra il suo Napoli e l’Atalanta di Gasperini, ritenuta formazione più collaudata e su un livello più alto della sua. Ma al di là di questo parere, resta il fatto che troppi giocatori azzurri ieri abbiano steccato e in maniera netta. Ne è prova il ventaglio dei 4,5 affibbiato da La Gazzetta dello Sport a un poker di uomini, evidentemente ritenuti dal quotidiano sportivo in condizione decisamente negativa. Ecco chi sono.

DI LORENZO – «Capitano in giornata no, come tutta la squadra. Ma è dentro al raddoppio di Lookman e alla rete di Retegui: li guarda fare, senza accorciare».

OLIVERA – «Leggerezza che avvia lo 0-1: respinta centrale di testa. Pure lui si fa scherzare da CDK che apparecchia il raddoppio».

GILMOUR – «Gira spesso a vuoto, sbagliando anche appoggi semplici. Soffre la marcatura di Pasalic che gli si piazza a uomo e lo oscura».

LUKAKU – «Il guizzo di Milano sembrava l’inizio di altro. E invece Hien vince ogni duello e quando ha l’occasione… non riesce a calciare».