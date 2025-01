Voti Roma-Eintracht Francoforte: i giallorossi hanno la voglia di Ranieri. Angelino premiato dal gol, sono tanti che funzionano benissimo

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione della Roma in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, terminata con il punteggio di 2-0

Missione compiuta: la Roma all’ultima giornata del girone di Europa League regola i tedeschi di Francoforte con una rete per tempo ed effettua una prestazione convincente. Ne è prova i voti molto positivi ricevuti da un bel gruppo e di giocatori e anche dall’allenatore. La fonte è La Gazzetta dello Sport.

RANIERI – voto 7: «Si affida ai big, ma in corsa indovina anche i cambi, con Soulé e Shomurodov. La Roma ha dentro la sua voglia di lavorare».

ANGELINO – voto 7,5: «Spinta costante, un motorino perpetuo. Fa sempre su e giù e mette dentro un’infinità di palloni. Il gol è il giusto premio».

MANCINI – voto 7: «Il palo di testa e l’assist per Angelino. E’ più prezioso quando si sgancia che in difesa. Gara che pesa assai la sua».

HUMMELS – voto 7: «Letture sempre perfette, non sbaglia una chiusura. Maestro nella gestione degli spazi, anche quando accorcia il campo».

DYBALA – voto 7: «A tratti indiavolato, difficile da prendere quando va via palla al piede. Serpentine, finte e pulizia nel paleggio. E’ la Joya».

SHOMURODOV – voto 7: «Entra nella ripresa e piazza il gol del 2-0, quello della sicurezza, con progressione e perseveranza. E’ felice come un bambino. Magari perché sa già che resterà ancora in gialorosso…».