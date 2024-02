VOTI&STATS – Corsa europea: le squadre ai raggi X

La corsa europea infiamma la parte sinistra della classifica di Serie A: ecco come stanno le squadre che giocano per una qualificazione

Come diceva Adriano De Zan nei commenti dei suoi Giri e Tour, è bagarre nella corsa europea. Dal quarto posto, con Atalanta e Bologna appaiate, al decimo occupato dal Torino, ci sono nove punti. Una lotta che accende la parte sinistra della classifica di Serie A, complice anche il fatto che questa Inter, fatti gli scongiuri da parte di Simone Inzaghi & Co., sembra destinata ad una volata scudetto in solitaria. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla condizione delle squadre che si contenderanno i posti che valgono la Champions, Europa e Conference League.

ATALANTA – La squadra di Gasperini sta attraversando un ottimo momento: il tecnico ha saputo rigenerare calciatori come De Ketelaere e Miranchuk e nonostante l’assenza di Lookman per la Coppa d’Africa, continua a segnare a raffica. L’ultima sconfitta il 23 dicembre con il Bologna e da lì sono arrivate 6 vittorie su 7 partite. Il calendario vede il recupero il 28 contro l’Inter e poi molti scontri diretti: otto.

BOLOGNA – La squadra vive sull’entusiasmo, condiviso dai tifosi e dalla piazza. La squadra gioca un ottimo calcio e la vittoria contro la Lazio ha dato maggiori certezze. Il calendario dei rossoblù li metterà fra 3 giornate contro l’Atalanta, battuta a dicembre, e poi Inter. Gran finale con gli scontri con Roma, Torino, Napoli e Juve.

ROMA – Il cambio in panchina tra Mourinho e De Rossi sembra funzionare. DDR sta revitalizzando alcuni giocatori e il suo approccio nella comunicazione sta aiutando il gruppo a ricompattarsi. Le difficoltà non sono mancate, come il brutto primo tempo di Frosinone, ma i risultati sono incoraggianti. Lunedì prossimo c’è il Torino, primo scontro diretto per i giallorossi, che chiuderanno il campionato con Bologna, Napoli e Atalanta, una in fila all’altra.

FIORENTINA – Il 2024 ha fatto registrare una crisi per la squadra di Italiano, che aveva chiuso il 2023 a tre punti dal Milan terzo. Adesso la squadra è al settimo posto, a 7 di distacco da Atalanta e Bologna. Italiano ha cercato di calmare l’ambiente, parlando di un eccesso di allarmismo, ma da lunedì la squadra inizia una serie di scontri diretti, a cominciare dalla Lazio.

LAZIO – Giovedì contro il Torino la squadra di Sarri ha la possibilità di sorpassare la Fiorentina e riportarsi a -1 sulla Roma. La stagione però al momento è un rebus, con momenti di grande entusiasmo alternati a silenzi torvi dopo alcune uscite infelici.

NAPOLI – Terzo cambio di panchina per i campioni d’Italia, con Calzona che prende il posto di Mazzarri. Il quarto posto è lontano 9 punti. La speranza di Calzona – che fu anche quella di Mazzarri – è sperare in un ritorno ad alto impatto di Osimhen: la sua assenza in questo mese si è fatta notare.

TORINO – Europa o addio: il diktat di Ivan Juric, che da qui a fine stagione dovrà affrontare 9 scontri diretti per raggiungere l’obiettivo che si è posto: nessuna altra squadra ne dovrà giocare così tanti. Se i granata sapranno reggere il ritmo e ritrovare la personalità, queste sfide potranno trasformarsi in una motivazione in più a fare bene