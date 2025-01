Voti Torino Cagliari: Vanoli ha tre moschettieri che fanno la differenza. Vlasic mago, Ricci perfetto, Adams glaciale

Voti Torino Cagliari: Vanoli ha tre moschettieri che fanno la differenza. Che partita del trio Vlasic, Ricci e Adams! Le valutazioni

Un 2-0 che rasserena l’ambiente e che, soprattutto, conferma e valorizza il processo di miglioramento che in casa granata si era visto negli ultimi tempi: il significato di Torino–Cagliari è tutto qui e per i vincitori significa tantissimo. La Gazzetta dello Sport registra quanto fatto dalla squadra di Vanoli con un bel po’ di 7,5 in pagella, a cominciare proprio dal tecnico.



VANOLI – «Vittoria convincente e se la merita tutta. Ha cambiato il Toro in poco tempo, ha costruito una nuova via. Gara manifesto del Vanoli-pensiero».

VLASIC – «Delizia per gli occhi, goduria per gli allenatori, manda in porta i compagni a raffica. È in versione mago di Spalato: serata stellare».

RICCI – «Quando si parlerà di una prova da categoria (e intelligenza) superiore rivedere questa gara. Perfetto, più assist dell’1-0».

ADAMS – «È uno dei tre moschettieri del trionfo Toro (con Vlasic e Ricci). Glaciale sul pronti-via e la palla va all’incrocio. Un palo e doppietta».