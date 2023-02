VOTI&STATS – Roma Salisburgo, Belotti gol e il ritorno dell’anima italiana

Tutti i dettagli sulla sfida tra Roma e Red Bull Salisburgo che ha regalato la qualificazione ai giallorossi

La Roma ha superato l’ostacolo playoff eliminando il Salisburgo. All’Olimpico ha raccolto quanto non era riuscito in Austria, dov’era arrivata una sconfitta immeritata nei minuti finali. Il 2-0 di ieri è stato propiziato da uno-due rapido, prodotto dopo la mezzora. E se per l’autore del raddoppio, Paulo Dybala, la prestazione è stata una conferma di quanto il suo talento faccia la differenza, la buona notizia è arrivata da Andrea Belotti, bravo a siglare la rete che ha sbloccato la gara. Nella tabella vedete quali sono state le zone dove ha agito nei 7 degli 8 incontri europei della Roma nei quali è sceso in campo, per un totale non elevatissimo di 400 minuti su 720 totali. Si evince che il Gallo è realmente un combattente generoso: sul piano dell’impegno non gli si può mai dire nulla, si muove lungo tutto l’asse d’attacco, senza alcuna pigrizia da prima punta che aspetta il pallone in area di rigore (terza zona per percentuale, a differenza di molti suoi colleghi).

La prestazione di Belotti si sposa con quella che La Gazzetta dello Sport ha definito «l’anima italiana» della Roma. Mischiando i giudizi della Rosea con quelli del Corriere dello Sport andiamo a radiografare le valutazioni degli azzurri al servizio di Mourinho con relative differenze tra le due testate.

MANCINI – Il Corriere lo elegge degno del 7 in qualità di «Ottimo controllore di qualunque situazione scomoda». La Gazzetta lo loda nel giudizio ma non va oltre il 6: «Ci mette l’anima e prova ad aiutare anche con un paio di sovrapposizioni in fase offensiva».

CRISTANTE – A Roma sono più entusiasti e gli danno un 7: «Sempre lucido, aggressivo, preciso». Mezzo voto in meno da Milano, pur sottolineando «intensità ed energia, come sempre».

SPINAZZOLA – Altro caso di mezzo voto in più dal giornale della Capitale, che lo valuta con un 8 e proclama: «Sembra tornato quello vero, quasi due anni dopo l’incidente». La Gazzetta sottolinea come duri fino alla fine.

PELLEGRINI – Ormai la legge è chiara, il Corriere largheggia e La Gazzetta restringe. Voto 7 dal primo («Commovente per la dedizione, per le rincorse, per l’attenzione»), 6,5 dal secondo.

BELOTTI – «Spezza l’equilibrio e traina la Roma, con una testa delle sue, mentre Abraham applaude in panchina»: 7,5 dal Corriere. La Gazzetta non andrà oltre il 7? Esatto, anche se ha fatto «un gol da centravanti vero».