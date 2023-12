VOTI&STATS – Roma-Sheriff: Renato Sanches bene, anzi no

Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Renato Sanches, centrocampista portoghese, in Roma-Sheriff

Tutto facile per la Roma, tutto inutile visto che il secondo posto nel girone non è cambiato. La squadra di Mourinho, però, si è concessa una bella serata di spensieratezza in vista del serissimo scontro Champions con il Bologna: 3 gol allo Sheriff; la certezza Lukaku, la prontezza di Belotti che farà il titolare con l’assenza di Dybala e la rete da lacrime del baby Pisilli; 6 conclusioni nello specchio della porta, metà delle quali andate a bersaglio; il gusto non sempre possibile in campionato esprimere un gioco col baricentro molto alto, attestato sui 57,1 metri; un possesso palla del 60,3%.

La risultante di questi ragionamenti è che Mourinho si merita il 7 in pagella. La Gazzetta dello Sport glielo attribuisce con la seguente motivazione: «Avrà rimpianti per il primo posto del girone mancato, ma la partita è gestita nel modo migliore, compreso l’utilizzo dei baby di talento». Il Corriere dello Sport riassume così la linea verde dello Special One: «Pisilli segna, Pagano corre e Mannini esordisce. Il tredicesimo fatto debuttare dal tecnico nella sua gestione in giallorosso».

Chi divide i giudizi, prendendo come campioni i due quotidiani sportivi, è Renato Sanches. Alla Gazzetta non è piaciuto e lo boccia con il 5,5: «La ruggine è tanta. L’unica occasione avversaria viene da una sua palla persa». Di diverso avviso è il Corriere, che lo promuove con un voto in più, anche per il contributo al gol del 2-0: «Uno scavetto perfetto per l’inserimento di Zalewski. La qualità non gli manca, la gamba invece sì e si vede in fase di copertura. Sicuramente un passo in avanti per spezzare la maledizione».

Divisi anche i giudizi sul migliore il campo. Per la testata milanese è Lukaku a rubare la scena e a guadagnarsi un consistente 7,5 perché «il feeling con questa Coppa continua». A Roma, invece, piace di più la prestazione di Zalewski, degna del 7, e si sottolinea la beffa che domenica non ci sarà a Bologna proprio in un momento così favorevole per lui.