Walker Milan, Ibrahimovic si muove per chiudere con il difensore: le ultime sulla trattativa

Walker Milan, i rossoneri sul difensore in uscita dal Manchester City: Ibrahimovic si muove di prima persona per convincerlo

Come riportato da Mike McGrath, giornalista del Daily Telegraph, ci sono importantissime novità sulla trattativa del Milan per Kyle Walker.

I rossoneri starebbero infatti cercando di finalizzare l’accordo con il difensore inglese nei prossimi giorni, con un’opzione per un contratto fino al 2027: decisivo il ruolo di Zlatan Ibrahimovic per dare il via alle trattative. Al momento non c’è ancora niente di certo, ma nei prossimi giorni i rossoneri si muoveranno in questa direzione.