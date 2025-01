Walter Sabatini Bologna: «É una magia, hanno fatto cose straordinarie, Italiano sta lavorando bene»

Le parole di Walter Sabatini, entusiasta del Bologna: «Sartori e Di Vaio hanno fatto un lavoro incredibile e io sono felice della felicità dei bolognesi»

Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista all’edizione felsinea del Corriere dello Sport, parlando di Bologna soprattutto, ma non solo. Di seguito le sue parole.

BOLOGNA ROMA LA PROSSIMA SETTIMANA – «Il Bologna è una magia, sono state fatte cose straordinarie, da tutti quanti: club, allenatori, giocatori. Sartori e Di Vaio hanno fatto un lavoro incredibile e io sono felice della felicità dei bolognesi».

PIAZZA – «Vedo la gioia dei tifosi in trasferta, di come viene riempito il Dall’Ara dove sono stati vissuti grandi capitoli di calcio. Bologna ha uno spessore importante, città civile e calcisticamente evoluta, la gente merita questo. Tutto questo avrei voluto farlo io, sognavo di dare queste gioie ai colori rossoblù».

ARRIVO’ IN UN MOMENTO COMPLICATO – «Con Sinisa al 100% ci sarebbero stati altri risultati. Poi è vero che aveva una squadra meno forte di quella odierna, la società fece determinate scelte, ma è inutile rivangare certe cose, non lo voglio fare, è bello vivere questo momento, meritatissimo da tutto l’ambiente».

ITALIANO – «Ha proseguito il gran lavoro fatto con personalità, mettendoci le sue idee, migliorando un contesto che già funzionava a meraviglia».

HA MIGLIORATO LA SQUADRA – «Sì, la squadra ha più immediatezza nel trovare la porta, è verticale, è vogliosa, ha il temperamento e la passione del suo allenatore, bravo a trasferire queste caratteristiche ai giocatori: senza passione il calcio è impraticabile».

COSA LO HA COLPITO DI PIU’ – «Il Bologna fa la partita, senza distinzione fra primo e secondo tempo, per 95’ filati è lì. Giocarci contro è un problema per tutti. Non gli sfili il dominio e il controllo e per me le squadre forti sono quelle».

ROMA – «Ranieri ha ridato dignità ai giocatori, ha ritrovato un po’ il gioco, un po’ di spirito, ma è lontana dal controllare il match. I romanisti sono preoccupati, i punti sono pochi, temono di essere risucchiati nella zona salvezza».

COSA É SUCCESSO IN ESTATE – «Hanno pensato male la squadra, non c’è un centrocampo solido, rinascere è complicato, dovrà rimandare tutto all’anno prossimo. La felicità ora alberga a Bologna».

QUALE GIOCATORE DEL BOLOGNA LO HA SORPRESO DI PIU’ – «Dominguez. Sfacciato, calcisticamente arrogante, promette tantissimo. E poi Castro, che diventerà sicuramente un giocatore importante».

OBIETTIVO EUROPEO – «E ci riuscirà, ormai è nel club delle grandi. Dopo due anni di gran calcio si meriterebbe ancora la Champions».

ESPERIENZA EUROPE NEGATIVA – «La consapevolezza non è poco. Conoscenza ed esperienza sono fondamentali».

UMORE DELLA SQUADRA – «Mi sembra molto motivata e determinata, in gradi di sopportare anche qualche piccolo rovescio».

LOTTA SCUEETTO – «Competitività bellissima. Poi c’è l’Inter che è una macchina da guerra e che vincerà. Al tempo stesso come si fa a escludere Atalanta e Napoli? Aggiungerei anche la Lazio. La stessa Fiorentina gioca bene, come del resto il Bologna».

ESONERO FONSECA – «Trattato malissimo, in modo vergognoso, inaccettabile, vomitevole, è stato abbandonato. La dirigenza presuppone intelligenza e cultura. Il calcio è sostanza, non proclami o dichiarazioni di potenza. È un gioco stupido per persone intelligenti. Le persone vanno protette».

MOTTA – «Giuntoli fa bene il suo mestiere, sa che Motta “arriverà”. Gli americani fanno altro».

MANCATO IL MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER AGROPPI IN SUPERCOPPA – «Un pizzico di vergogna mi viene. Vendiamo il nostro prodotto al miglior offerente. Riva irripetibile, Aldo grande capitano seppur pieno di paure. Eroi del bianco e nero. Non averli onorati è una macchia. Poi è vero che il calcio puoi maltrattarlo come ti pare, ma riemergerà sempre, è nell’anima dei bambini, inestirpabile».

COME VANNO LE SUE GIORNATE – «Bene, sono belle giornate, vedo e leggo tutto il calcio possibile, dormo quando e quanto mi pare. Potrei recriminare sul fatto che non lavoro, ma non mi permetto: la vita è un ciclo, sono sereno».