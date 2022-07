Il West Ham starebbe per mollare la pista Scamacca. Gli Hammers sarebbero vicini a Broja del Chelsea

Dopo il pressing delle scorse settimane per Gianluca Scamacca, il West Ham starebbe per mollare il centravanti italiano per fiondarsi su Armando Broja del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l’albanese avrebbe superato tutta la concorrenza e sarebbe ora il preferito degli Hammers per l’attacco.

La trattativa tra West Ham i Blues procede spedita e sarebbe già in stato molto avanzato. Su Broja c’era da tempo anche il Napoli.