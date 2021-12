West Ham, colpo Schick: pronta una maxi offerta al Bayer Leverkusen

Il West Ham prepara il colpaccio sul mercato: pronti circa 50 milioni di euro per Schick del Bayer Leverkusen

Il West Ham prepara il colpaccio sul mercato. Pronti 48 milioni di euro per il cartellino di Patrik Schick, attaccante ceco in forza attualmente al Bayer Leverkusen.

Come riportato dal Daily Mirror, il club tedesco potrebbe decidere di accettare la proposta economica degli Hammers. Sta per iniziare una nuova avventura per la vecchia conoscenza di Roma e Sampdoria.