Jack Wilshere ha confermato su Instagram che non rinnoverà il suo contratto con l’Arsenal e si libererà a zero a fine mese. Milan, Roma e Juventus sono pronte a farsi avanti

Jack Wilshere è stato per diverso tempo un obiettivo di mercato di diversi club di Serie A e ora l’affare si fa decisamente più concreto. Il giocatore in scadenza di contratto con l’Arsenal ha annunciato ufficialmente che non accetterà il rinnovo proposto dai Gunners nonostante l’addio di Arsene Wenger. Il centrocampista della Nazionale inglese ha dichiarato su Instagram che dopo aver parlato con il nuovo tecnico Unai Emery ha preso la decisione di lasciare Londra «per motivi puramente calcistici». «La mia intenzione durante i colloqui con la società – ha scritto Wilshere – è sempre stata quella di rimanere un giocatore dell’Arsenal. Proprio per il mio desiderio di restare avevo di fatto accettato una riduzione dell’ingaggio per continuare in futuro con questo club. Comunque, dopo i colloqui con la dirigenza e il nuovo allenatore, mi è stato confermato che l’offerta di riduzione del contratto rimaneva ma che il mio minutaggio sarebbe stato scarso se avessi deciso di restate»

Wilshere alla fine del mese sarà quindi disponibile sul mercato a parametro zero e molte delle squadre italiane interessate al suo cartellino sono pronte a farsi avanti. Oltre al Milan, che teme dure sanzioni da parte della Uefa per questo mercato, anche Roma e Juventus stanno valutando l’ingaggio del giocatore per la prossima stagione.